Состоялся релиз футбольного симулятора UFL от Криштиану Роналду

5 декабря состоялся официальный релиз бесплатного футбольного симулятора UFL. Проект от студии Strikerz уже доступен на PS5 и Xbox Series, релиз на ПК состоится в 2025 году.

Видео доступно на YouTube-канале UFL. Права на видео принадлежат Strikerz.

UFL — футбольный симулятор, который разрабатывает студия Strikerz с сотрудниками из стран СНГ. Одним из инвесторов игры выступил Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн. Это сетевая игра, в которой геймеры могут собрать свой состав мечты в аналоге режима Ultimate Team из EA Sports FC. Одиночных режимов в проекте нет.

Разработчики описывают свою игру как «футбольный симулятор с безоговорочно честными механиками». Лицом проекта стал сам Криштиану Роналду, а среди других амбассадоров отметились Александр Зинченко, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Кевин Де Брёйне.