В «Мир кораблей» добавили героев мультфильма «Ну, погоди!»

25 декабря в игре «Мир кораблей» стартует коллаборация с культовым советским мультфильмом «Ну, погоди!». Ивент будет приурочен к празднованию нового года.

Видео доступно на YouTube-канале «Мир кораблей. Официальный канал». Права на видео принадлежат Lesta Games.

В рамках события игроки могут выполнить две боевые задачи «Заяц? Заяц, заяц...» и «Ну, адмирал!.. Ну, погоди!». За это пользователи получат тематических командиров: две вариации Зайца и Волка. Персонажи будут обладать специальной озвучкой, уникальными репликами и анимациями.

Ко всему прочему геймеры смогут опробовать новый режим «Ну, погоди!», а также получить мультяшный камуфляж на линкор VIII уровня «Адмирал Истомин». Что касается центральной праздничной локации, то в этом году таковой выступит порт Санкт-Петербурга.

Больше подробностей можно узнать на официальном сайте «Мира кораблей».