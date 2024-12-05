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Мистический триллер «Родня» выйдет 8 декабря на телеканале ТВ-3

Мистический триллер «Родня» выйдет 8 декабря на телеканале ТВ-3
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Премьера мистического триллера «Родня» состоится 8 декабря в 21:00 по Москве. Ленту покажут в эфире телеканала ТВ-3.

Согласно синопсису, к интеллигентному столичному айтишнику заявились домой дальние родственники – семья Шмаковых. Не виделись они лет двадцать и никак не поддерживали общение. Шмаковы приехали с Урала сниматься в телешоу про таланты страны, но уже на вокзале лишились денег и документов. Костя пускает родню переночевать в свой шикарный загородный дом, но идёт время, а выселяться Шмаковы не собираются. Идеальная жизнь Кости постепенно разрушается, и ему приходится столкнуться со своими главными страхами, чтобы защитить себя и свою семью.

В актёрский состав вошли Сергей Волков, Анастасия Куимова, Илья Борисов, Екатерина Смирнова, Ирина Гришина, Кирилл Назаров, Сергей Ююкин, Александр Присмотров-Белов и другие. Кресло режиссёра занял Станислав Светлов («Особенности национальной больницы»).

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