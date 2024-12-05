Роскомнадзор объяснил причину блокировки аниме-сайтов в России

Вечером 4 декабря в России перестали работать популярные сайты для просмотра аниме. У пользователей не загружаются страницы популярных площадок: jut.su, AnimeGO и Yummy.

Затем СМИ обратили внимание, что домены некоторых сервисов и вовсе попали в реестр Роскомнадзора. Теперь сложившуюся ситуацию прокомментировали в самом ведомстве. В качестве причины блокировки называется пропаганда ЛГБТ*.

В Роскомнадзоре отметили, что владельцам сайтов было предъявлено требование об удалении запрещённых материалов, однако они его не выполнили, и доступ к сервисам был ограничен. В ведомстве подчеркнули, что если материалы будут удалены, то сайты будут разблокированы.

* — общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.