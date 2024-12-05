Вышел финальный эпизод криминального сериала «Лихие» о России 1990-х

5 декабря вышел финальный эпизод первого сезона криминального сериала «Лихие» о России 1990-х. Последняя серия уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Всего в первый сезон проекта вошло восемь эпизодов.

Сюжет сериала основан на реальной истории и рассказывает о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире в России 1990-х. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлётами, падениями и человеческими трагедиями.

Главные роли в шоу сыграли Артём Быстров («Дурак»), Елена Николаева («Лёд 3»), Егор Кенжаметов («Оффлайн»), Савелий Кудряшов («Хоккейные папы»), Евгений Ткачук («Казнь») и другие актёры. Создателем шоу выступил Юрий Быков («Дурак»).

Премьера второго сезона сериала состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.