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Аниме «Ветер крепчает» Хаяо Миядзаки повторно покажут в России 16 января

Аниме «Ветер крепчает» Хаяо Миядзаки повторно покажут в России 16 января
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Аниме «Ветер крепчает» культового режиссёра Хаяо Миядзаки повторно покажут в кинотеатрах России. Первые сеансы пройдут 16 января. Отечественный прокатчик Russian World Vision представит две версии ленты: с классическим дубляжом и в оригинале на японском языке с русскими субтитрами.

Анимационная картина рассказывает о мальчике Дзиро, который мечтает о полётах и красивых самолётах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстаётся с мечтой о небе, поэтому начинает придумывать идеальный самолёт и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира.

Премьера «Ветер крепчает» состоялась в 2013 году. В мировом прокате аниме собрало свыше $ 136 млн.

Русский постер

Фото: Studio Ghibli

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