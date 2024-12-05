Актёр Майк Майерс рассказал забавную историю, как получил роль Шрека

Актёр Майк Майерс дал интервью журналистам издания Vulture. В ходе разговора артист рассказал, как получил роль Шрека и какие у него впечатления от неё.

Сооснователь DreamWorks Джеффри Катценберг лично пригласил Майерса на роль после премьерного показа фильма «Спасти рядового Райана».

Он спросил меня: «Майк, ты бы согласился поработать над мультфильмом?». Я ответил, что да, а потом Катценберг сказал, что они работают над подобной лентой, которая называется «Шрек». Я ответил: «Более хренового названия я в жизни не слышал».

Затем актёр ознакомился с материалами проекта и оценил, как авторы переосмыслили персонажей сказки. Также Майк Майерс упомянул в разговоре с журналистом, что уже приступил к озвучке героя для «Шрека 5».

Премьера пятой части состоится в кинотеатрах по всему миру 1 июля 2026 года.