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Spirit против Азии — стал известен посев команд в плей-офф ЧМ по игре MLBB

Spirit против Азии — стал известен посев команд в плей-офф ЧМ по игре MLBB
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Организаторы престижного чемпионата M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang продемонстрировали посев команд в плей-офф.

В решающую стадию топ-турнира прошли семь команд из Азии и российская Team Spirit. Представители других регионов покинули соревнование по итогам группового этапа. Оставшиеся коллективы начнут выступление в плей-офф с best-of-3 матчей в первом раунде верхней сетки.

Пары первого раунда верхней сетки M6 по MLBB:

  • Fnatic ONIC PH (Филиппины) — Selangor Red Giants (Малайзия);
  • Falcon Esports (Мьянма) — NIP Flash (Сингапур);
  • RRQ Hoshi (Индонезия) — Team Vamos (Малайзия);
  • Team Spirit (Россия) — Team Liquid ID (Индонезия).

Топ-турнир M6 по MLBB проходит в LAN-формате с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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