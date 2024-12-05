Spirit против Азии — стал известен посев команд в плей-офф ЧМ по игре MLBB

Организаторы престижного чемпионата M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang продемонстрировали посев команд в плей-офф.

В решающую стадию топ-турнира прошли семь команд из Азии и российская Team Spirit. Представители других регионов покинули соревнование по итогам группового этапа. Оставшиеся коллективы начнут выступление в плей-офф с best-of-3 матчей в первом раунде верхней сетки.

Пары первого раунда верхней сетки M6 по MLBB:

Fnatic ONIC PH (Филиппины) — Selangor Red Giants (Малайзия);

Falcon Esports (Мьянма) — NIP Flash (Сингапур);

RRQ Hoshi (Индонезия) — Team Vamos (Малайзия);

Team Spirit (Россия) — Team Liquid ID (Индонезия).

Топ-турнир M6 по MLBB проходит в LAN-формате с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.