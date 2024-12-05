Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ИРИ раскрыл первые данные об успехах игр в России: от «Смуты» до «Фиксиков»

Институт развития интернета (ИРИ) раскрыл первые данные об успехах игр, которые выходили в России при его поддержке. В общей сложности данные тайтлы собрали более 6,7 млн скачиваний и уникальных пользователей.

В рейтинг лучших проектов для ПК вошли:

Историческая «Смута»;

Научно-фантастическая RPG «Сатурн»;

Военная стратегия «Передний край»;

Тактика «Спарта 2035»;

Военная стратегия «Боевой приказ: Денис Давыдов»;

Тактика «ССР: Враг из будущего»;

Визуальная новелла «Бессмертная симфония»;

Карточная игра «Тайны музея».

Примечательно, что 3,4 млн скачиваний пришлось на мобильные детские игры. Самыми популярными их них стали «Академики Весёлых Игр» и «Фиксики: Космическая история!».

Безусловно, это предварительные данные, так как многие проекты вышли относительно недавно и минимально вкладывались в маркетинг. Но в целом такие результаты говорят о том, что у отечественных геймеров нет предвзятого отношения к отечественным проектам и что они востребованы аудиторией.

Самым высокооценённым проектом ИРИ на платформе VK Play стала визуальная новелла «Бессмертная симфония», набравшая 9,8 балла.