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ИРИ раскрыл первые данные об успехах игр в России: от «Смуты» до «Фиксиков»

ИРИ раскрыл первые данные об успехах игр в России: от «Смуты» до «Фиксиков»
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Институт развития интернета (ИРИ) раскрыл первые данные об успехах игр, которые выходили в России при его поддержке. В общей сложности данные тайтлы собрали более 6,7 млн скачиваний и уникальных пользователей.

В рейтинг лучших проектов для ПК вошли:

  • Историческая «Смута»;
  • Научно-фантастическая RPG «Сатурн»;
  • Военная стратегия «Передний край»;
  • Тактика «Спарта 2035»;
  • Военная стратегия «Боевой приказ: Денис Давыдов»;
  • Тактика «ССР: Враг из будущего»;
  • Визуальная новелла «Бессмертная симфония»;
  • Карточная игра «Тайны музея».

Примечательно, что 3,4 млн скачиваний пришлось на мобильные детские игры. Самыми популярными их них стали «Академики Весёлых Игр» и «Фиксики: Космическая история!».

Безусловно, это предварительные данные, так как многие проекты вышли относительно недавно и минимально вкладывались в маркетинг. Но в целом такие результаты говорят о том, что у отечественных геймеров нет предвзятого отношения к отечественным проектам и что они востребованы аудиторией.

Самым высокооценённым проектом ИРИ на платформе VK Play стала визуальная новелла «Бессмертная симфония», набравшая 9,8 балла.

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