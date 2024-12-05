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Полное расписание плей-офф чемпионата M6 по игре Mobile Legends: Bang Bang

Полное расписание плей-офф чемпионата M6 по игре Mobile Legends: Bang Bang
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7 декабря начнётся финальная стадия престижного чемпионата M6 World Championship по игре Mobile Legengs: Bang Bang.

В плей-офф турнира прошли восемь команд, среди которых есть российская Team Spirit. Первый раунд верхней сетки будет состоять из матчей до двух побед, все остальные игры основного этапа — это best-of-5 противостояния, за исключением гранд-финала, где лучшие коллективы будут бороться до четырёх побед.

Расписание матчей плей-офф M6 по MLBB

7 декабря, суббота (best-of-3 матчи):

  • 9:00. Верхняя сетка, четвертьфинал, Fnatic ONIC PH (Филиппины) — Selangor Red Giants (Малайзия);
  • 11:00. Верхняя сетка, четвертьфинал, Falcon Esports (Мьянма) — NIP Flash (Сингапур);
  • 13:00. Верхняя сетка, четвертьфинал, RRQ Hoshi (Индонезия) — Team Vamos (Малайзия);
  • 15:00. Верхняя сетка, четвертьфинал, Team Spirit (Россия) — Team Liquid ID (Индонезия).

8 декабря, воскресенье (best-of-5 матчи):

  • 10:00. Верхняя сетка, полуфинал;
  • 13:00. Верхняя сетка, полуфинал.

10 декабря, вторник (best-of-5 матчи):

  • 10:00. Нижняя сетка, первый раунд;
  • 13:00. Нижняя сетка, первый раунд.

11 декабря, среда (best-of-5 матчи):

  • 6:00. Нижняя сетка, четветьфинал;
  • 10:00. Нижняя сетка, четвертьфинал;
  • 13:00. Верхняя сетка, финал.

14 декабря, суббота (best-of-5 матчи):

  • 10:00. Нижняя сетка, полуфинал;
  • 13:00. Нижняя сетка, финал.

15 декабря, воскресенье (best-of-7 матчи):

  • 12:00. Гранд-финал.

Топ-турнир M6 по MLBB проходит в LAN-формате в период с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпере, Малайзия. В рамках ивента 23 команды сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.

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