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Вышел трейлер вестерна «Первозданная Америка» от Netflix — премьера 9 января

Вышел трейлер вестерна «Первозданная Америка» от Netflix — премьера 9 января
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Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер вестерна «Первозданная Америка» (American Primeval). В ролике показали центральных героев истории, воинственных индейцев, несколько экшен-эпизодов и усеянное трупами поле боя.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Мини-сериал расскажет историю о зарождении американского Запада и жестоких столкновениях между разными культурами и религиями. Детали сюжета пока не раскрываются.

В актёрский состав вошли Тейлор Китч, Саура Лайтфут Леон, Джай Кортни, Шей Уигем, Бетти Гилпин, Дэйн Дехаан, Кайл Брэдли Дейвис, Престон Мота, Ник Харгров и другие. Кресло режиссёра занял Питер Берг («Хэнкок», «В лучах славы»).

Премьера шоу состоится 9 января в стриминговом сервисе Netflix.

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