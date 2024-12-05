Спецэпизод «Доктора Кто» с Шути Гатвой на Рождество выйдет 25 декабря — трейлер

Вышел полноценный трейлер праздничного спецэпизода сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой. Из ролика стало известно, что премьера рождественской серии состоится 25 декабря.

Ещё в видео показали сюжетную завязку спецэпизода, главных героев и различные локации.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат BBC.

Согласно синопсису, Доктор встречает девушку по имени Джой и оказывается в отеле, где сдают номера, используя перемещения во времени.

В праздничной серии компанию Шути Гатве составит Никола Кохлан («Бриджертоны»). Сценаристом выступил Стивен Моффат, который был шоураннером сезонов «Доктора Кто» с Мэттом Смитом и Питером Капальди в главных ролях.