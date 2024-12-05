Новогодняя раздача игр в Epic Games Store стартует 12 декабря — инсайдер

Надёжный инсайдер billbil-kun сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что новогодняя раздача игр в Epic Games Store начнётся 12 декабря. По словам информатора, акция стартует в цифровом магазине во время праздничной распродажи.

Наверняка в России ряд проектов будут недоступны, поэтому геймерам необходимо использовать аккаунты других регионов: например, Турции или Казахстана.

Подобное было и в 2023 году: тогда распродажа в честь Нового года продлилась чуть больше месяца. Ожидается, что с 12 декабря пользователям Epic Games Store будут дарить по одной новой игре каждые сутки. Тогда компания раздала геймерам 17 различных проектов, однако сколько их будет на сей раз — пока неизвестно.