Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новогодняя раздача игр в Epic Games Store стартует 12 декабря — инсайдер

Новогодняя раздача игр в Epic Games Store стартует 12 декабря — инсайдер
Комментарии

Надёжный инсайдер billbil-kun сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что новогодняя раздача игр в Epic Games Store начнётся 12 декабря. По словам информатора, акция стартует в цифровом магазине во время праздничной распродажи.

Наверняка в России ряд проектов будут недоступны, поэтому геймерам необходимо использовать аккаунты других регионов: например, Турции или Казахстана.

Подобное было и в 2023 году: тогда распродажа в честь Нового года продлилась чуть больше месяца. Ожидается, что с 12 декабря пользователям Epic Games Store будут дарить по одной новой игре каждые сутки. Тогда компания раздала геймерам 17 различных проектов, однако сколько их будет на сей раз — пока неизвестно.

Материалы по теме
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android