Ремейк Silent Hill 2 получил профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice

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4 декабря студия профессиональной озвучки GamesVoice выпустила русскую локализацию для ремейка Silent Hill 2. В честь данного события команда опубликовала финальный трейлер с демонстрацией проделанной работы.

Для создания озвучки авторам понадобилось чуть меньше 500 тыс. рублей и около месяца производства. Скачать русификатор можно по этой ссылке.

Видео доступно в VK-группе «Mechanics VoiceOver (R.G. MVO)». Права на видео принадлежат Konami.

Русский дубляж:

Джеймс Сандерленд — Андрей Мишутин;

— Андрей Мишутин; Мэри Шеперд-Сандерленд — Екатерина Дмитрова;

— Екатерина Дмитрова; Мария — Екатерина Дмитрова;

— Екатерина Дмитрова; Анжела Ороско — Елена Лунина;

— Елена Лунина; Лора — Елена Байбикова;

— Елена Байбикова; Эдди Домбровски — Константин Карасик;

— Константин Карасик; Томас Ороско (отец Анджелы) — Андрей Маслов;

— Андрей Маслов; Радиоведущий — Дмитрий Рыбин;

— Дмитрий Рыбин; Доктор — Пётр Слепцов.

Ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября на ПК и PS5.