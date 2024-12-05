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Ремейк Silent Hill 2 получил профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice

Ремейк Silent Hill 2 получил профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice
Аудио-версия:
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4 декабря студия профессиональной озвучки GamesVoice выпустила русскую локализацию для ремейка Silent Hill 2. В честь данного события команда опубликовала финальный трейлер с демонстрацией проделанной работы.

Для создания озвучки авторам понадобилось чуть меньше 500 тыс. рублей и около месяца производства. Скачать русификатор можно по этой ссылке.

Видео доступно в VK-группе «Mechanics VoiceOver (R.G. MVO)». Права на видео принадлежат Konami.

Русский дубляж:

  • Джеймс Сандерленд — Андрей Мишутин;
  • Мэри Шеперд-Сандерленд — Екатерина Дмитрова;
  • Мария — Екатерина Дмитрова;
  • Анжела Ороско — Елена Лунина;
  • Лора — Елена Байбикова;
  • Эдди Домбровски — Константин Карасик;
  • Томас Ороско (отец Анджелы) — Андрей Маслов;
  • Радиоведущий — Дмитрий Рыбин;
  • Доктор — Пётр Слепцов.

Ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября на ПК и PS5.

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