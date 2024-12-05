Ремейк Silent Hill 2 получил профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice
4 декабря студия профессиональной озвучки GamesVoice выпустила русскую локализацию для ремейка Silent Hill 2. В честь данного события команда опубликовала финальный трейлер с демонстрацией проделанной работы.
Для создания озвучки авторам понадобилось чуть меньше 500 тыс. рублей и около месяца производства. Скачать русификатор можно по этой ссылке.
Видео доступно в VK-группе «Mechanics VoiceOver (R.G. MVO)». Права на видео принадлежат Konami.
Русский дубляж:
- Джеймс Сандерленд — Андрей Мишутин;
- Мэри Шеперд-Сандерленд — Екатерина Дмитрова;
- Мария — Екатерина Дмитрова;
- Анжела Ороско — Елена Лунина;
- Лора — Елена Байбикова;
- Эдди Домбровски — Константин Карасик;
- Томас Ороско (отец Анджелы) — Андрей Маслов;
- Радиоведущий — Дмитрий Рыбин;
- Доктор — Пётр Слепцов.
Ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября на ПК и PS5.
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