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Киру Найтли преследовали толпы фанатов после успеха «Пиратов Карибского моря»

Киру Найтли преследовали толпы фанатов после успеха «Пиратов Карибского моря»
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Кира Найтли дала интервью журналистам издания Los Angeles Times. В ходе беседы актриса рассказала о периоде в своей карьере, когда её преследовали толпы фанатов из-за успеха «Пиратов Карибского моря».

По словам Найтли, в тот момент у неё буквально отняли личную жизнь. Также девушка постоянно становилась объектом насмешек в СМИ и социальных сетях за свою актёрскую игру.

Это невероятно жестоко, когда у тебя отнимают личную жизнь в подростковом возрасте и подвергают такому пристальному вниманию… Однако без данного периода у меня никогда не было бы такой карьеры, которую я сейчас имею… Эта роль [в «Пиратах Карибского моря»] полностью устроила меня в жизни. Пришлось ли за это платить? Да, пришлось. Это стоило многого…

В последние месяцы о новой части «Пиратов Карибского моря» ходит всё больше информации. Якобы главные роли в проекте сыграют молодые актёры, которые в будущем будут двигать франшизы вперёд. Но не исключено появление уже знакомых лиц.

Согласно данным СМИ, съёмки новых «Пиратов Карибского моря» стартуют в конце 2025 года.

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