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Неповторимая Ана де Армас — на первом постере боевика «Балерина» по «Джону Уику»

Неповторимая Ана де Армас — на первом постере боевика «Балерина» по «Джону Уику»
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Компания Lionsgate опубликовала первый постер боевика «Балерина» по франшизе «Джон Уик». На нём оказалась изображена неповторимая Ана де Армас в амплуа опытной наёмницы.

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии.

Премьера картины состоится 6 июня 2025 года. Изначально лента должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски,

Первый постер

Фото: Lionsgate

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