Стартовал второй этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2024

5 декабря стартовал третий раунд голосования за лучшую игру года на церемонии The Game Awards 2024. По итогам первого голосования в предфинальный топ пробрались 10 популярнейших проектов уходящего года, среди которых в том числе дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree, сетевой шутер Helldivers 2 и экшен по китайский мифологии Black Myth: Wukong.

Проголосовать за своих кандидатов можно на официальном сайте The Game Awards 2024. Второй раунд продлится до 9 декабря, после чего список сократится до пяти кандидатов.

Фото: The Game Awards

Участники второго раунда голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2024

Black Myth: Wukong

Genshin Impact

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Stellar Blade

Final Fantasy 7 Rebirth

Palworld

Helldivers 2.

Церемония вручения наград The Game Awards 2024 состоится 13 декабря в 4:00 мск. На ивенте ожидаются не только награждения, но и анонсы новых проектов.