Пробы на главные роли в сериале «Гарри Поттер» уже прошли 32 тысячи детей

Компания Warner Bros. поделилась новой информацией о сериале «Гарри Поттер». Полноценное производство шоу стартует уже летом 2025 года в студии «Ливсден», где снимали оригинальные восемь частей.

Шоураннер проекта Франческа Гардинер также рассказала, что прослушивание на главные роли идёт полным ходом. Пробы на роли Гарри, Рона и Гермионы уже прошли около 32 тыс. детей, пока неизвестно, получил ли кто-нибудь из них заветное одобрение студии.

Гардинер отметила, что авторы уделяют отдельное внимание соблюдению книжного канона Джоан Роулинг. Так, на роли главных героев ищут детей в возрасте примерно 11 лет, а сериальный Северус Снегг будет моложе версии Алана Рикмана, ведь в «Философском камне» ему около 30 лет.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в первой половине 2027 года. Шоу адаптирует все семь книг Джоан Роулинг — каждое произведение получит отдельный сезон.