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Телеканал ABC запустил в работу перезапуск сериала «Клиника»

Телеканал ABC запустил в работу перезапуск сериала «Клиника»
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Как сообщает издание Deadline, телеканал ABC запустил в работу перезапуск культового сериала «Клиника». За производство шоу взялся Билл Лоуренс — создатель оригинального произведения.

Сейчас проект находится на ранней стадии производства: продюсеры пытаются привлечь звёзд оригинального сериала. Речь идёт как минимум о Заке Браффе (Джей Ди) и Дональде Фэйсоне (Кристофер Тёрк), однако в планах телеканала также вернуть Сару Чок (Эллиот Рид), Джона К. Макгинли (доктор Кокс) и Джуди Рейес (Карла Эспиноса).

При этом сам Лоуренс выступит лишь продюсером перезапуска — шоураннером будет другой человек. Как ранее сообщал кинодеятель, будущий проект расскажет новую историю во вселенной «Клиники», где будут как знакомые герои, так и новички.

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