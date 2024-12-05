Телеканал ABC запустил в работу перезапуск сериала «Клиника»

Как сообщает издание Deadline, телеканал ABC запустил в работу перезапуск культового сериала «Клиника». За производство шоу взялся Билл Лоуренс — создатель оригинального произведения.

Сейчас проект находится на ранней стадии производства: продюсеры пытаются привлечь звёзд оригинального сериала. Речь идёт как минимум о Заке Браффе (Джей Ди) и Дональде Фэйсоне (Кристофер Тёрк), однако в планах телеканала также вернуть Сару Чок (Эллиот Рид), Джона К. Макгинли (доктор Кокс) и Джуди Рейес (Карла Эспиноса).

При этом сам Лоуренс выступит лишь продюсером перезапуска — шоураннером будет другой человек. Как ранее сообщал кинодеятель, будущий проект расскажет новую историю во вселенной «Клиники», где будут как знакомые герои, так и новички.