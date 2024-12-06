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Системные требования Kingdom Come Deliverance 2

Опубликованы системные требования Kingdom Come Deliverance 2
Аудио-версия:
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Создатели Kingdom Come Deliverance 2 опубликовали системные требования игры, выход которой недавно перенесли на неделю назад — теперь релиз состоится 4 февраля.

Минимальные для 1080р

Для 30 кадров в секунду

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600
Видеокарта — GTX 1060 или RX 580
Память — 16 ГБ оперативной памяти
Место на SSD — 100 ГБ

Средние для 1080р

Для 60 кадров в секунду

Процессор — Intel Core i5-13600k или Ryzen 5 7600x
Видеокарта — RTX 3060 или RX 6600 XT
Память — 24 ГБ оперативной памяти
Место на SSD — 100 ГБ

Средние для 1440р

Для 60 кадров в секунду

Процессор — Intel Core i5-13600k или Ryzen 5 7600x
Видеокарта — RTX 3060 Ti или RX 6700 XT
Память — 24 ГБ оперативной памяти
Место на SSD — 100 ГБ

Рекомендуемые для 1080р

Для 60 кадров в секунду

Процессор — Intel Core i5-12600k или AMD Ryzen 7 5800X
Видеокарта — RTX 2060 Super или RX 5700
Память — 32 ГБ оперативной памяти
Место на SSD — 100 ГБ

Рекомендуемые для 1440р

Для 60 кадров в секунду

Процессор — Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D
Видеокарта —RTX 4070 или RX 7800 XT
Память — 32 ГБ оперативной памяти
Место на SSD — 100 ГБ

Лучшие настройки

Для 4К при 30 FPS или 1440р при 60 FPS

Процессор — Intel Core i7-13700k или AMD Ryzen 7800X3D
Видеокарта — RTX 4080 или RX 7900 XT
Память — 32 ГБ оперативной памяти
Место на SSD — 100 ГБ

Комментарии
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