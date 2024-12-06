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Над вторым спин-оффом сериала «Новичок» уже работают

Над вторым спин-оффом сериала «Новичок» уже работают
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По информации издания Deadline, популярный сериал «Новичок» получит второй спин-офф. В отличие от первого, он останется в жанре полицейского шоу. Lionsgate Television и 20th Television находятся на ранней стадии работы над ответвлением, написанным создателем «Новичка» Алекси Хоули.

Действие потенциального спин-оффа разворачивается в штате Вашингтон и следует за мужчиной-полицейским, который вступает в новую фазу жизни. В нём сохраняется основная концепция изменения среднего возраста оригинального сериала о Лос-Анджелесе, действие которого началось с того, что Джон Нолан в роли Натана Филлиона сменил карьеру и стал старейшим новичком в полиции Лос-Анджелеса.

Седьмой сезон сериала «Новичок», премьера которого состоится 7 января 2025 года, остаётся одним из самых популярных сериалов на канале ABC.

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