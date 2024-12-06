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События «Бэтмена» Мэтта Ривза могли включить в основную киновселенную DC

События «Бэтмена» Мэтта Ривза могли включить в основную киновселенную DC
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Джеймс Ганн, режиссёр и нынешний руководитель киновселенной DC, рассказал, что у него была мысль о том, чтобы сделать события «Бэтмена» частью киновселенной.

Несмотря на желание, Ганн не стал вводить Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона в киновселенную DC, поскольку посчитал, что авторы должны реализовывать собственные отдельные идеи в рамках Elseworlds, как это и происходит сейчас.

Я стремлюсь рассказывать истории как в DCU, так и в Elseworlds. Я хочу дать авторам свободу, и себе самому.

Слова Ганна означают то, что Бэтмен в исполнении Паттинсона останется в собственной киновселенной, которая никак не пересекается с DCU.

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