Актёр Роберт Паттинсон признался, что много лет выдумывал в интервью различные истории

В свежем интервью The New York Times актёр Роберт Паттинсон, известный по «Сумеркам» и «Бэтмену», рассказал, что много лет рассказывал во время бесед с журналистами выдуманные истории, чтобы просто «повеселиться», так как актёру было скучно.

По словам Паттинсона, он рассказывал придуманные истории, чтобы ввести журналистов в ступор и казаться каким-то особенным человеком, с которым происходят интересные события. К примеру, не так давно он пересмотрел телевизионное интервью, которое дал в 2011 году, в ходе которого рассказал сфабрикованную историю о том, как в детстве видел, как клоун погиб при взрыве автомобиля.

В моём голосе не было абсолютно никаких колебаний. Я такой: «Что за чёрт? Ты что, одержимый?». На самом деле мне было просто скучно.

После Паттинсон подчеркнул, что в последние годы он не врёт журналистам, поскольку его обсуждаемость среди людей выросла.