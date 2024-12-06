Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 6. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone 14 стал дешевле в России ещё на 25%

iPhone 14 стал дешевле в России ещё на 25%
Комментарии

В июле СМИ сообщали о снижении цен на базовый iPhone 14. Тогда смартфон подешевел до 62 тыс. рублей, а сейчас редакция издания Hi-Tech Mail сообщила, что гаджет подешевел ещё на 25%.

На сегодняшний день iPhone 14 можно приобрести за 50 тыс. рублей. Отмечается, что цена смартфона на старте продаж составляла более 85 тыс. рублей. В данный момент iPhone 14 — это один из самых доступных среди актуальных смартфонов от Apple (и который продают по приемлемым ценам).

iPhone 14 появился на рынке осенью 2022 года. У гаджета 6,1-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR, 6 ГБ оперативной памяти и процессор Apple A15 Bionic.

Материалы по теме
Выясни, как хорошо ты знаешь популярных стримеров и премию SLAY
Тест
Выясни, как хорошо ты знаешь популярных стримеров и премию SLAY
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android