iPhone 14 стал дешевле в России ещё на 25%

В июле СМИ сообщали о снижении цен на базовый iPhone 14. Тогда смартфон подешевел до 62 тыс. рублей, а сейчас редакция издания Hi-Tech Mail сообщила, что гаджет подешевел ещё на 25%.

На сегодняшний день iPhone 14 можно приобрести за 50 тыс. рублей. Отмечается, что цена смартфона на старте продаж составляла более 85 тыс. рублей. В данный момент iPhone 14 — это один из самых доступных среди актуальных смартфонов от Apple (и который продают по приемлемым ценам).

iPhone 14 появился на рынке осенью 2022 года. У гаджета 6,1-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR, 6 ГБ оперативной памяти и процессор Apple A15 Bionic.