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«Невероятное приключение»: журналисты в восторге от игры про Индиану Джонса

«Невероятное приключение»: журналисты в восторге от игры про Индиану Джонса
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Появились обзоры игры Indiana Jones and the Great Circle, которая посвящена Индиане Джонсу. Судя по оценкам, пресса осталась от тайтла в полном восторге: на Metacritic у проекта 86 баллов из 100, на Open Critic столько же.

Indiana Jones and the Great Circle называют достойной игрой про приключения Джонса, которая особенно сильно понравится фанатам фильмов с Харрисоном Фордом. При этом проходить тайтл можно и новичкам, не знакомым с франшизой, но лучше, конечно, c ней познакомиться.

Журналисты хвалят проработанные локации, которые интересно исследовать: благодаря изучению территорий и мелких деталей удаётся почувствовать себя настоящим искателем приключений. Ещё в плюсы журналисты отнесли боевую систему, которая в первую очередь требует размышлений и логического подхода, а также выделили отличную актёрскую игру.

Indiana Jones and the Great Circle — это умная и весёлая игра про Индиану Джонса, стелс-экшен, который ознаменует собой новую эру для MachineGames. Невероятное приключение, что ещё сказать.
В игре используется неожиданно свободный подход, что делает её захватывающим приключением, в котором вы по-настоящему перевоплощаетесь в знаменитого археолога.
Indiana Jones and the Great Circle прокладывает свой собственный, неповторимый путь в качестве археологического приключения, превосходно передавая атмосферу фильмов с помощью визуальных эффектов и актёрской игры.

Фото: Bethesda

Но журналисты отметили и недостатки. В их числе: слабый ИИ противников во время стелса, скучные побочные активности (некоторые даже посоветовали их не проходить и сосредоточиться на сюжете) и сбор предметов.

Релиз игры состоялся для владельцев премиального издания, а остальным доступ откроется 9 декабря на Xbox Series и ПК. В день выхода тайтл попадёт в Game Pass.

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