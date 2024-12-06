Сегодня состоялся релиз Marvel Rivals. Это бесплатный супергеройский экшен в духе Overwatch, в котором две команды из героев и злодеев Marvel противостоят друг другу в схватках при различных режимах (вроде захвата флага или удержания точки).

На релизе в Marvel Rivals доступно сразу 33 персонажа (в различных классах) и целых 8 карт. Первый сезон стартует уже в январе — ожидается, что в нём добавят новый контент. Все детали поддержки станут известны уже после релиза игры.

После выхода в Steam пиковый онлайн сразу подскочил до 444 тыс. человек, но сейчас опустился до 270 тыс. геймеров. Бета-тестирование проекта состоялось в июле — оно получило крайне положительные отзывы от аудитории.