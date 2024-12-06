Эксперт рассказал о негативном влиянии мороза на смартфоны

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала в интервью «Газете.Ru» о том, как мороз негативно влияет на работу смартфонов. Информация особенно актуальна сейчас, в зимний период.

Чтобы минимизировать риски и продлить срок службы аккумулятора устройства в морозы, Голицына рекомендовала носить телефон во внутреннем кармане одежды или сумки.

На морозе производительность аккумулятора может значительно снизиться. Как минимум батарея быстро разрядится, даже если смартфон не будет активно использоваться. В случае с изношенными аккумуляторами смартфон и вовсе может отключиться даже при отображении полного заряда.

Ещё Наталья порекомендовала выключить Bluetooth, GPS и Wi-Fi, когда они не используются, чтобы не нагружать смартфон, который и так находится в тяжёлых для него условиях.