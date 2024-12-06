Вышел ремастер игры по культовому фильму «Нечто» Джона Карпентера

Прошедшей ночью состоялся релиз обновлённой версии игры «Нечто» по культовому фильму Джона Карпентера. Игра уже доступна на PS4, Xbox One и ПК. Оригинальная The Thing вышла в 2002 году.

Ремастер поддерживает 4K-разрешение, до 144 FOS, улучшенные модели персонажей, текстуры, а также достижения.

The Thing: Remastered — это точная реставрация культовой классической игры 2002 года с видом от третьего лица в жанре хоррор-шутера, созданной по мотивам фильма 1982 года The Thing, снятого компанией Universal Pictures.

Тайтл можно приобрести в российском Steam за 110 рублей, но поддержки русского языка нет.