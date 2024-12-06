Появился первый постер фильма «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи

Создатели фильма «28 лет спустя» представили первый постер ленты. На нём не показали персонажей, а только логотип ленты со знаком опасности.

К исполнению главной роли вернётся Киллиан Мёрфи. Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы. Фильм продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. По сюжету, со времён начала пандемии прошло 28 лет и мир вокруг с тех пор сильно изменился.

Первый постер картины

Фото: Sony Pictures Releasing

Вместе с Мёрфи в ленте также снялись Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и Джек О’Коннелл. Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года.