Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 6. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самые популярные фильмы у пиратов в ноябре: Ячейка 234, Апокалипсис Z, Джокер 2 и другие

Триллер «Ячейка 234» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в ноябре
Аудио-версия:
Комментарии

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером месяца стал американский триллер «Ячейка 234» Энди Теннанта. На втором месте оказался испанский фильм ужасов «Апокалипсис Z: Начало конца», замкнул тройку байопик «Ученик. Восхождение Трампа», который так и не вышел в кинотеатрах России.

В десятку также вошли «Джокер: Безумие на двоих», хоррор «Улыбка 2» и «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре 2024 года

  1. «Ячейка 234».
  2. «Апокалипсис Z: Начало конца».
  3. «Ученик. Восхождение Трампа».
  4. «Джокер: Безумие на двоих».
  5. «Братья».
  6. «Мегалополис».
  7. «Деревенские против пришельцев».
  8. «Оно слушает».
  9. «Улыбка 2».
  10. «Рейган».
Материалы по теме
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android