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Триллер «Ячейка 234» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в ноябре

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером месяца стал американский триллер «Ячейка 234» Энди Теннанта. На втором месте оказался испанский фильм ужасов «Апокалипсис Z: Начало конца», замкнул тройку байопик «Ученик. Восхождение Трампа», который так и не вышел в кинотеатрах России.

В десятку также вошли «Джокер: Безумие на двоих», хоррор «Улыбка 2» и «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре 2024 года