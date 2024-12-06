Триллер «Ячейка 234» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в ноябре

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Лидером месяца стал американский триллер «Ячейка 234» Энди Теннанта. На втором месте оказался испанский фильм ужасов «Апокалипсис Z: Начало конца», замкнул тройку байопик «Ученик. Восхождение Трампа», который так и не вышел в кинотеатрах России.
В десятку также вошли «Джокер: Безумие на двоих», хоррор «Улыбка 2» и «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы.
Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре 2024 года
- «Ячейка 234».
- «Апокалипсис Z: Начало конца».
- «Ученик. Восхождение Трампа».
- «Джокер: Безумие на двоих».
- «Братья».
- «Мегалополис».
- «Деревенские против пришельцев».
- «Оно слушает».
- «Улыбка 2».
- «Рейган».