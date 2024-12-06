«Многие пишут некрологи, но я жив»: Джордж Мартин — о завершении книги «Ветра зимы»

В недавнем интервью писатель Джордж Мартин, известный по книжному циклу «Песнь льда и пламени», рассказал, как проходит работа над новой частью цикла, «Ветрами зимы». Мартин отметил, что уже сомневается в том, что ему удастся завершить произведение.

По словам писателя, многие люди уже пишут некрологи, однако в данный момент он чувствует себя отлично. Мартин отметил, что подобное появляется, поскольку у аудитории есть сомнения по поводу скорого выхода «Ветров зимы».

Многие люди уже пишут мои некрологи. Они говорят: «О, он никогда не закончит». Может, они и правы. Я не знаю. Но я ещё жив! Я чувствую себя довольно бодро!

Летом Мартин говорил, что сделает большой анонс, когда станет известна дата выхода «Ветров зимы».