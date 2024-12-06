Вышел трейлер французской мелодрамы «Разбитые сердца» — премьера в России 30 января

Кинокомпания Capella Film представила тизер-трейлер фильма «Разбитые сердца». Французская мелодрама выйдет в кинотеатрах России уже 30 января.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Фильм расскажет историю молодого парня, который влюбляется в скромную одноклассницу из хорошей семьи, но соблазны улиц уводят его на тёмную сторону. Роковой случай и предательство разлучают их на много лет. Встретившись снова, они понимают, что созданы друг для друга. Однако её новая жизнь и его старые враги не позволяют им быть вместе. Сможет ли любовь победить, когда весь мир против?

Главные роли в ленте сыграли Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель») и Франсуа Сивиль («Три мушкетёра: Д'Артаньян»). Жиль Леллуш («Непотопляемые»).