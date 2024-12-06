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PW Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 6. Стрим А
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Вышел трейлер экшена Spine от отечественных разработчиков с отсылкой к «Джону Уику 4»

Вышел трейлер экшена Spine от отечественных разработчиков с отсылкой к «Джону Уику 4»
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Основанная в России студия Nekki выпустила свежий трейлер ган-фу экшена от третьего лица под названием Spine. В ролике показали новые добивания, отсылку к сцене с видом сверху из «Джона Уика 4» и механику атаки баллончиком с краской, которая ослепляет врагов.

Видео доступно на YouTube-канале SPINE. Права на видео принадлежат Nekki.

Spine расскажет про город будущего, в котором властвует искусственный интеллект. Он превратил город в подобие рая, однако не все остались этим довольны и не планируют подчиняться ИИ.

Релиз игры состоится на PS5, Xbox Series и ПК. Точную дату разработчики пока что не называют.

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