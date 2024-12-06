Киану Ривз получил роль Шэдоу в «Сонике 3» благодаря «Джону Уику»

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Режиссёр фильма «Соник в кино 3» Джефф Фаулер более подробно рассказал о выборе Киану Ривза на роль Шэдоу. Постановщик признался, что решение авторов во многом связано с «Джоном Уиком», где голливудский актёр играет роль антигероя.

У белорусского киллера и чёрного ежа есть общие черты, отмечает Фаулер.

Я бы солгал, если бы не сказал, что между игрой Киану в фильмах о Джоне Уике и той атмосферой, которую мы пытаемся передать в «Сонике 3», существует очевидная связь. Поскольку с тональной точки зрения Шэдоу — антигерой, в нём есть некая дерзость. Мне казалось, что Киану идеально подходит для этой роли. Он отлично вжился в роль. Он знал, чего мы хотим, и был рад сыграть этого персонажа, став частью нашей вселенной.

Премьера фильма «Соник в кино 3» состоится 20 декабря в мировых кинотеатрах.