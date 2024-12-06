Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 6. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Киану Ривз получил роль Шэдоу в «Сонике 3» благодаря «Джону Уику»

Киану Ривз получил роль Шэдоу в «Сонике 3» благодаря «Джону Уику»
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр фильма «Соник в кино 3» Джефф Фаулер более подробно рассказал о выборе Киану Ривза на роль Шэдоу. Постановщик признался, что решение авторов во многом связано с «Джоном Уиком», где голливудский актёр играет роль антигероя.

У белорусского киллера и чёрного ежа есть общие черты, отмечает Фаулер.

Я бы солгал, если бы не сказал, что между игрой Киану в фильмах о Джоне Уике и той атмосферой, которую мы пытаемся передать в «Сонике 3», существует очевидная связь. Поскольку с тональной точки зрения Шэдоу — антигерой, в нём есть некая дерзость. Мне казалось, что Киану идеально подходит для этой роли. Он отлично вжился в роль. Он знал, чего мы хотим, и был рад сыграть этого персонажа, став частью нашей вселенной.

Премьера фильма «Соник в кино 3» состоится 20 декабря в мировых кинотеатрах.

Материалы по теме
Появились свежие постеры фильма «Соник в кино 3» с Шэдоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android