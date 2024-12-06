Вышел трейлер комедии «Ёлки 11» с Дмитрием Нагиевым — премьера 19 декабря

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила полноценный трейлер фильма «Ёлки 11». Новогодняя комедия выйдет в кинотеатрах России уже 19 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

«Ёлки 11» по традиции расскажут о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. «В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну».

К роли дяди Юры вновь вернулся Дмитрий Нагиев, который не снимался во франшизе с фильма «Ёлки последние», вышедшего в 2018 году. Вместе ним в ленте снялись Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Виктор Хориняк, звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, Михаил Трухин и другие.