Фестиваль цифрового спорта откроет новую локацию в Москве

Всероссийский фестиваль цифрового спорта продолжит серию московских этапов и в этот раз проведёт мероприятие в формате свободного доступа. Седьмой этап киберсезона примет ТРЦ Columbus, расположенный у метро «Пражская», став первой локацией такого уровня в этом центре.

Главными гостями события станут известный игровой блогер JGeek (Григорий Власов), который более 13 лет рассказывает о RPG-играх на YouTube, и гонщики G-Drive SMP Racing Александр Смоляр и Кирилл Смаль. Последний, впечатленный атмосферой фестиваля, решил принять участие второй раз подряд.

Фестиваль предложит насыщенную программу: турниры по цифровым видам спорта, розыгрыши призов, презентацию стрелялки «Калибр» и заезды симрейсеров. Для участия в соревнованиях потребуется только регистрация. Вход свободный!