Авторы сериала по «Властелину колец» уже работают над третьим сезоном

Издание Screen Rant выпустило небольшое интервью с создателями сериала «Властелин колец: Кольца власти» Патриком Маккем и Дж. Пейном. Авторы шоу заявили, что уже начали работу над третьим сезоном, пообещав нечто грандиозное.

Мы уже очень интенсивно работаем над третьим сезоном. Это всё, что мы можем сказать! Но это будет потрясающе, мы готовим кое-что невероятное.

Интересно, что Amazon всё ещё не продлил «Кольца власти» на третий сезон, хотя ранее представители компании заявляли о рекордных показателях шоу. Судя по всему, проект всё же получит продолжение и авторы смогут выпустить ранее запланированные пять сезонов.

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» завершился 3 октября 2024 года и получил более высокие отзывы от зрителей, чем первый. Многие критики назвали продолжение работой над ошибками после неоднозначного первого сезона.