Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 6. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы сериала по «Властелину колец» уже работают над третьим сезоном

Авторы сериала по «Властелину колец» уже работают над третьим сезоном
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Screen Rant выпустило небольшое интервью с создателями сериала «Властелин колец: Кольца власти» Патриком Маккем и Дж. Пейном. Авторы шоу заявили, что уже начали работу над третьим сезоном, пообещав нечто грандиозное.

Мы уже очень интенсивно работаем над третьим сезоном. Это всё, что мы можем сказать! Но это будет потрясающе, мы готовим кое-что невероятное.

Интересно, что Amazon всё ещё не продлил «Кольца власти» на третий сезон, хотя ранее представители компании заявляли о рекордных показателях шоу. Судя по всему, проект всё же получит продолжение и авторы смогут выпустить ранее запланированные пять сезонов.

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» завершился 3 октября 2024 года и получил более высокие отзывы от зрителей, чем первый. Многие критики назвали продолжение работой над ошибками после неоднозначного первого сезона.

Материалы по теме
Сериал «Властелин колец: Кольца власти»: что будет после финала второго сезона?
Сериал «Властелин колец: Кольца власти»: что будет после финала второго сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android