Второй сезон сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна», стартует 23 февраля

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала трейлер второго сезона сериала «1923» — приквела «Йеллоустоуна». Из ролика стало известно, что продолжение шоу стартует 23 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Yellowstone. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

События проекта разворачиваются за сто лет до того, как главой семьи стал Джон Даттон III, роль которого исполняет Кевин Костнер. В начале XX века семья Даттонов сталкивается с засухой, беззаконием, запретом на алкоголь и массовыми кражами скота.

В актёрский состав вошли Хелен Миррен, Харрисон Форд, Брэндон Скленар, Джулия Шлепфер, Джером Флинн, Даррен Манн, Изабель Мэй, Брайан Герати, Амина Ньевес, Мишель Рэндолф и другие.

Сериал «1923» доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramaount+.