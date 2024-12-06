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Path of Exile 2 вышла в раннем доступе на ПК и консолях

Path of Exile 2 вышла в раннем доступе на ПК и консолях
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6 декабря состоялся релиз Path of Exile 2 — продолжения знаменитого экшена в стиле Diablo. Игра уже доступна на ПК в Steam, Epic Games Store и в отдельном клиенте разработчиков, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Сейчас Path of Exile 2 доступна в раннем доступе, попасть в который можно с помощью покупки набора поддержки в том числе в России. Минимальный пак обойдётся в 1398 рублей, максимальный — в 4660 рублей. На старте в игре доступны шесть классов (воин, следопыт, наёмник, ведьма, монах и волшебница) и три сюжетных акта, после прохождения которых игроки отправятся покорять бесконечный эндгейм-контент.

Полноценный релиз Path of Exile 2 состоится не раньше середины 2025 года. После выхода проект будет условно-бесплатным.

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