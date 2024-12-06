Завершились съёмки первого сезона «Детектива Холе» — премьера в 2026 году

Шоураннер сериала «Детектив Холе» объявил о завершении съёмок первого сезона шоу. Производство происходило в Норвегии и заняло 113 дней. Также был опубликован первый кадр с исполнителями главных ролей, Тобиасом Зантельманом и Юэлем Киннаманом.

Премьера «Детектива Холе» состоится в 2026 году в стриминговом сервисе Netflix, однако точная дата пока не раскрывается. В первый сезон войдёт девять эпизодов. Сериал основан на серии романов писателя Ю Несбё, который выступил сценаристом предстоящего шоу. Режиссёрами числятся Эйстейн Карлсен и Анна Закриссон.

Действия шоу разворачиваются вокруг следователя Харри Холе, который пытается поймать нового серийного убийцу, объявившегося в Осло. Также параллельно сыщик продолжает враждовать с коррумпированным коллегой-полицейским Томом Волером.

Первый кадр