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В Атланте стартовали пересъёмки фильма «Громовержцы» — СМИ

В Атланте стартовали пересъёмки фильма «Громовержцы» — СМИ
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Как сообщают журналисты издания Collider, съёмочная команда фильма «Громовержцы» вернулась в Атланту для пересъёмок ленты. Чем обусловлено данное решение, информаторы не раскрыли.

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отдельно в составе выделяют Елену Белову — её в «Чёрной вдове» и «Соколином глазе» воплотила Флоренс Пью. Девушка сыграет решающую роль в становлении коллектива, который отправляется на опаснейшее задание.

Главные роли в ленте вместе с Пью также исполнили Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие актёры из киновселенной Marvel.

Премьера ленты состоится 2 мая 2025 года в кинотеатрах по всему миру.

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