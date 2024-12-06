В Атланте стартовали пересъёмки фильма «Громовержцы» — СМИ

Как сообщают журналисты издания Collider, съёмочная команда фильма «Громовержцы» вернулась в Атланту для пересъёмок ленты. Чем обусловлено данное решение, информаторы не раскрыли.

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отдельно в составе выделяют Елену Белову — её в «Чёрной вдове» и «Соколином глазе» воплотила Флоренс Пью. Девушка сыграет решающую роль в становлении коллектива, который отправляется на опаснейшее задание.

Главные роли в ленте вместе с Пью также исполнили Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие актёры из киновселенной Marvel.

Премьера ленты состоится 2 мая 2025 года в кинотеатрах по всему миру.