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Cигизмунд и осады замков — в сюжетном трейлере Kingdom Come Deliverance 2

Cигизмунд и осады замков — в сюжетном трейлере Kingdom Come Deliverance 2
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Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 из студии Warhorse опубликовали сюжетный трейлер проекта. В ролике авторы показали центральных злодеев из первой части, масштабные сражения, осады замков и душевные терзания главного героя Индржиха.

Видео доступно на YouTube-канале Warhorse Studios. Права на видео принадлежат Warhorse Studios.

Коллектив обещает выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Релиз сиквела Kingdom Come: Deliverance состоится 4 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.

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