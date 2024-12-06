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Игра про Индиану Джонса стартовала в Steam с 92% положительных отзывов

6 декабря состоялся выход игры Indiana Jones and the Great Circle в раннем доступе для владельцев премиального издания. В Steam геймеры приняли проект невероятно тепло — у него 92% положительных отзывов. Негативные обзоры практически не встречаются.

Фото: Steam

Пользователи хвалят игру за прекрасно переданную атмосферу оригинальных фильмов, большое количество фан-сервиса для фанатов франшизы, увлекательный геймплей и отличной оптимизацией.

Что пишут первые игроки:

Великолепно! Атмосфера фильмов идеально перенесена в игру, звук, картинка и даже юмор. Игровой процесс соответствует данному жанру, без замечаний. Всё понравилось, кроме вида камеры от первого лица, думаю, в такие игры допустимо играть только с видом от третьего.

Первые впечатления сугубо положительные. Играется бодро, начало игры копирует почти дословно, с лицами, диалогами вступление Индианы Джонса и Ковчег Заветов, ну там где про джунгли, храм, золотая статуэтка, убегание от большого камня). Вы же смотрели перед игрой оригинальную трилогию, ведь так, я надеюсь? То есть отсылочка топовая, фансервис как есть.

Игра прям передает дух фильмов о Индиане, так же круто и интересно как и фильмы, особенно когда игра начинается с фильма ,, Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" аж появляется ностальгия и охота пересмотреть снова все фильмы про Индиану.

Прекрасная игра про Индиану.

Остальным игрокам доступ к Jones and the Great Circle откроется 9 декабря на Xbox Series и ПК. В день выхода тайтл попадёт в Game Pass.