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Дата выхода Split Faction, новой игры авторов It Takes Two и A Way Out

Новая игра от авторов It Takes Two выйдет уже 6 марта — инсайдер
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Надёжный инсайдер billbil-kun сообщил, что новая игра от создателей It Takes Two из студии Hazelight выйдет уже 6 марта 2025 года. Будущий проект геймдизайнера Юсефа Фареса получил название Split Faction.

Ожидается, что анонс тайтла произойдёт в декабре, а дебютный трейлер продемонстрируют в рамках церемонии The Game Awards 2024. Само мероприятие пройдёт ночью 13 декабря.

Фото: Hazelight Studios

Подробности Split Faction пока не раскрываются. По информации журналистов, тайтл выступит кооперативной адвенчурой в духе предыдущих игр коллектива, а главных героев якобы будут звать Мио и Зои. Релиз тайтла состоится на ПК и консолях.

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