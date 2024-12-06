Новая игра от авторов It Takes Two выйдет уже 6 марта — инсайдер

Надёжный инсайдер billbil-kun сообщил, что новая игра от создателей It Takes Two из студии Hazelight выйдет уже 6 марта 2025 года. Будущий проект геймдизайнера Юсефа Фареса получил название Split Faction.

Ожидается, что анонс тайтла произойдёт в декабре, а дебютный трейлер продемонстрируют в рамках церемонии The Game Awards 2024. Само мероприятие пройдёт ночью 13 декабря.

Фото: Hazelight Studios

Подробности Split Faction пока не раскрываются. По информации журналистов, тайтл выступит кооперативной адвенчурой в духе предыдущих игр коллектива, а главных героев якобы будут звать Мио и Зои. Релиз тайтла состоится на ПК и консолях.