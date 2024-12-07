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Мультфильм «Моана 2» вышел в кинотеатрах России

Мультфильм «Моана 2» вышел в кинотеатрах России
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7 декабря в России состоялась неофициальная премьера мультфильма «Моана 2» — продолжения истории воительницы Моаны. Ленту можно посмотреть в большинстве киносетей страны спустя полторы недели после мировой премьеры.

По традиции лента добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Картину демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями. Мировые сборы ленты тем временем уже превышают $ 400 млн.

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