Никита Кологривый и «Мастер и Маргарита» — «ВКонтакте» назвала главные тренды 2024 года
«ВКонтакте» назвала главные тренды уходящего 2024 года. Представители компании перечислили самые обсуждаемые в соцсети игры, фильмы, аниме, актёров, персоны и сериалы.
Самым часто используемым сленговым словом года стало POV («пов»), которое встречается в различных мемах.
Главные тренды 2024 года от «ВКонтакте»:
- самая обсуждаемая игра — Helldivers 2;
- самый обсуждаемый российский фильм — «Мастер и Маргарита»;
- самый обсуждаемый зарубежный фильм — «Дюна: Часть вторая»;
- самый обсуждаемый российский сериал — «Комбинация»;
- самый обсуждаемый зарубежный сериал — «Зимородок»;
- самая обсуждаемая зарубежная пара — Канье Уэст и Бьянка Цензори;
- самый обсуждаемый российский актёр — Никита Кологривый;
- самый обсуждаемый зарубежный актёр — Леди Гага;
- самое обсуждаемое аниме — «Синяя Тюрьма: Блю Лок»;
- самая обсуждаемая российская персона — Shaman;
- самая обсуждаемая зарубежная персона — Лана Дель Рей;
- сленг года — POV («пов»).
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