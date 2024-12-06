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Никита Кологривый и «Мастер и Маргарита» — «ВКонтакте» назвала главные тренды 2024 года

«ВКонтакте» назвала главные тренды уходящего 2024 года. Представители компании перечислили самые обсуждаемые в соцсети игры, фильмы, аниме, актёров, персоны и сериалы.

Самым часто используемым сленговым словом года стало POV («пов»), которое встречается в различных мемах.

Главные тренды 2024 года от «ВКонтакте»: