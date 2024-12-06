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PW Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 6. Стрим А
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Никита Кологривый, «Комбинация», «Зимородок» и «Мастер и Маргарита» — «ВКонтакте» назвала главные тренды 2024 года

Никита Кологривый и «Мастер и Маргарита» — «ВКонтакте» назвала главные тренды 2024 года
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«ВКонтакте» назвала главные тренды уходящего 2024 года. Представители компании перечислили самые обсуждаемые в соцсети игры, фильмы, аниме, актёров, персоны и сериалы.

Самым часто используемым сленговым словом года стало POV («пов»), которое встречается в различных мемах.

Главные тренды 2024 года от «ВКонтакте»:

  • самая обсуждаемая игра — Helldivers 2;
  • самый обсуждаемый российский фильм — «Мастер и Маргарита»;
  • самый обсуждаемый зарубежный фильм — «Дюна: Часть вторая»;
  • самый обсуждаемый российский сериал — «Комбинация»;
  • самый обсуждаемый зарубежный сериал — «Зимородок»;
  • самая обсуждаемая зарубежная пара — Канье Уэст и Бьянка Цензори;
  • самый обсуждаемый российский актёр — Никита Кологривый;
  • самый обсуждаемый зарубежный актёр — Леди Гага;
  • самое обсуждаемое аниме — «Синяя Тюрьма: Блю Лок»;
  • самая обсуждаемая российская персона — Shaman;
  • самая обсуждаемая зарубежная персона — Лана Дель Рей;
  • сленг года — POV («пов»).
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