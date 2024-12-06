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Пакистанский мультфильм «Стеклодув» выйдет в России 30 января — русский трейлер

Пакистанский мультфильм «Стеклодув» выйдет в России 30 января — русский трейлер
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Вышел дублированный трейлер пакистанского мультфильма «Стеклодув» в стиле Хаяо Миядзаки. Из ролика стало известно, что премьера анимационной ленты в кинотеатрах России состоится уже 30 января.

Видео доступно на YouTube-канале «Русский Репортаж». Права на видео принадлежат Mano Animation Studios.

Напомним, мультфильм был выдвинут от Пакистана на «Оскар»-2025 в категории Лучший анимационный фильм. Мировая премьера ленты состоялась на международном фестивале анимации в Анси.

«Стеклодув» рассказывает о Винсенте, сыне и ученике стекольного мастера. Однажды юноша влюбляется в скрипачку Эллис, дочь офицера, но из-за войны и разногласий родителей они не могут быть вместе. Режиссёром выступил Усман Риаз.

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