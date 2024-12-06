Роуминг между Россией и Беларусью отменят 1 марта

В рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске была принята резолюция об отмене роуминга между Россией и Беларусью. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Обсуждения данного вопроса ведутся с 2013 года. Изначально представители двух стран хотели отменить роуминг в 2020-м, а затем в 2022 году, однако планам не суждено было сбыться. В мае президент Владимир Путин подтвердил, что Россия и Беларусь не отказались от идеи отменить роуминг на территории Союзного государства.

До этого первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач пояснял, что тариф на интернет в роуминге Союзного государства будет максимально приближён к тарифам домашней сети в Беларуси.