Игру про Индиану Джонса слили на торренты за три дня до релиза

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

6 декабря состоялся релиз игры Indiana Jones and the Great Circle в раннем доступе. Однако предприимчивые хакеры уже успели взломать проект и слить его на торренты за три дня до официального выхода.

Дело в том, что проект вышел без поддержки антипиратской защиты Denuvo. Разработчики снабдили тайтл только собственной DRM-системой Steam, которая обходится с помощью эмулятора.

Тайтл рассказывает о приключении Индианы Джонса между первым и третьим фильмом. Легендарный архитектор пытается разгадать тайну Великого круга — аналога экватора, который соединяет известные исторические места. По словам разработчиков, сюжет основан на реальной исторической загадке.

Полноценный релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится уже 9 декабря на Xbox Series и ПК. Весной 2025-го игра доберётся и до PS5.