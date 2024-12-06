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«Мы ожидали гораздо меньшего»: автор S.T.A.L.K.E.R. 2 — об успехе игры

«Мы ожидали гораздо меньшего»: автор S.T.A.L.K.E.R. 2 — об успехе игры
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Глава разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 Евгений Григорович дал интервью журналистам издания IGN. В ходе разговора руководитель GSC Game World заявил, что не ожидал столь высокого рейтинга у шутера в Steam.

По словам Григоровича, команда переживала за успех проекта, поскольку знала, что он выходит не в самом отполированном состоянии. Также он заявил, что коллектив стремится к большему, поэтому намерен активно работать над новыми патчами.

Я ожидал, что успех будет гораздо меньше, чем тот, который мы получили. Мы очень переживали, поскольку понимали, что игра вышла не в идеальном состоянии, и нам бы хотелось её доработать. При релизе игры всегда остаются баги… Мы понимаем, что нам не хватило времени, но это наша проблема. Мы не могли сделать больше, чем сделали.

S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна на ПК и Xbox Series.

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